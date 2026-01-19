Скидки
18 января главные новости спорта, хоккей, футбол, UFC, теннис, Australian Open, НХЛ, Кубок Африки

Скандал в финале Кубка Африки, победы Медведева и Рублёва на старте АО. Главное к утру
Сенегал выиграл Кубок Африки у Марокко со скандалом в концовке встречи, российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв с побед стартовали на Australian Open, «Барселона» сенсационно проиграла «Реалу Сосьедад» в очередном туре испанской Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Безумный финал! Сенегал увели с поля в концовке, вернули, а Диас чудовищно пробил пенальти.
  2. Андрей Рублёв уверенно победил Маттео Арнальди на старте Australian Open.
  3. Даниил Медведев с победы стартовал на Australian Open — 2026.
  4. «Барселона» в большинстве проиграла «Реалу Сосьедад» в матче 20-го тура Ла Лиги.
  5. «Тампа» одержала волевую победу в матче с «Далласом», Кучеров отдал голевую передачу.
  6. Гол и ассист Подколзина помогли «Эдмонтону» разгромить «Сент-Луис».
  7. «Милан» победил «Лечче» благодаря голу Фюллькруга в матче 21-го тура Серии А.
  8. Камилла Рахимова проиграла Кори Гауфф и покинула Australian Open.
  9. «Бруклин» крупно проиграл «Чикаго» в НБА. Егор Дёмин набрал 11 очков.
  10. Леброн Джеймс набрал 51 000 очков в НБА с учётом плей-офф.

