Скандал в финале Кубка Африки, победы Медведева и Рублёва на старте АО. Главное к утру
Сенегал выиграл Кубок Африки у Марокко со скандалом в концовке встречи, российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв с побед стартовали на Australian Open, «Барселона» сенсационно проиграла «Реалу Сосьедад» в очередном туре испанской Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Безумный финал! Сенегал увели с поля в концовке, вернули, а Диас чудовищно пробил пенальти.
- Андрей Рублёв уверенно победил Маттео Арнальди на старте Australian Open.
- Даниил Медведев с победы стартовал на Australian Open — 2026.
- «Барселона» в большинстве проиграла «Реалу Сосьедад» в матче 20-го тура Ла Лиги.
- «Тампа» одержала волевую победу в матче с «Далласом», Кучеров отдал голевую передачу.
- Гол и ассист Подколзина помогли «Эдмонтону» разгромить «Сент-Луис».
- «Милан» победил «Лечче» благодаря голу Фюллькруга в матче 21-го тура Серии А.
- Камилла Рахимова проиграла Кори Гауфф и покинула Australian Open.
- «Бруклин» крупно проиграл «Чикаго» в НБА. Егор Дёмин набрал 11 очков.
- Леброн Джеймс набрал 51 000 очков в НБА с учётом плей-офф.
