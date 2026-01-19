Зинченко отреагировал на сообщения о его отписке от соцсетей ПСВ на фоне перехода в «Аякс»

Защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко опроверг сообщения о том, что якобы отписался от своего бывшего клуба ПСВ в соцсетях на фоне слухов о переходе в «Аякс».

«Я давно не был подписан на их аккаунт. Старые фотографии я удалил уже очень давно. И это никак не связано с текущими событиями — это полный бред. Год назад, играя за «Арсенал» в Лиге чемпионов против ПСВ, я забил гол, но не праздновал его. Я всегда с большим уважением относился к этому клубу, несмотря на то что был там в аренде», — написал Зинченко в Сети.

Ранее фан-аккаунт «Арсенала» DailyAFC утверждал, что украинский футболист якобы удалил весь контент о ПСВ и отписался от клуба в одной из соцсетей перед своим переходом в «Аякс».

Примечательно, что в реакции на данную информацию Зинченко не стал отрицать инсайд о его трансфере в нидерландский клуб. Ранее эту информацию подтвердил и Фабрицио Романо.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»