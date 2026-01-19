Родриго Вильягра перешёл из ЦСКА в «Интернасьонал»

Бразильский клуб «Интернасьонал» объявил о достигнутой договорённости по переходу полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягры.

«Футбольный клуб «Интернасьонал» информирует о достижении соглашения с полузащитником Родриго Вильягрой и его нынешним клубом ЦСКА. После завершения формальностей и успешного медицинского осмотра игрок будет официально представлен как новый член команды на сезон‑2026 и присоединится к тренировкам под руководством тренера Пауло Пеццолано», — отмечается в пресс‑релизе.

Отмечается, что в ближайшие дни игрок прибудет в Порту‑Алегри для прохождения медицинского осмотра и оформления необходимых юридических и административных процедур. Ранее в СМИ сообщалось, что Родриго Вильягра перейдёт в «Интернасьонал» на правах аренды с обязательным выкупом за $ 5 млн.

Родриго выступал за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник провёл 11 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вильягры в € 4 млн.

