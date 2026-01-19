Скидки
Президент Сенегала объявил выходной в стране после победы команды на Кубке Африки

Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе объявил, что понедельник, 19 января 2026 года, будет в стране оплачиваемым выходным днём, сообщает журналист Станис Тшиамала в соцсети X со ссылкой на эфир телеканала RTS 1.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

Это связано с тем, что в финальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала в дополнительное время обыграла Марокко со счётом 1:0. В дополнительное время, на 94‑й минуте, Пап Гейе забил решающий гол.

Отметим, что Сенегал выиграл Кубок Африки во второй раз. Четыре года назад команда победила Египет по пенальти (0:0, 4:2 в серии), тогда действующий президент также объявлял выходной в честь победы.

