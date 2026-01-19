«Это футбол». Эдуард Мор объяснил, почему «Барселона» проиграла «Реалу Сосьедад»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался по итогам матча 20-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад». Прошедшая на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне встреча завершилась поражением каталонцев со счётом 1:2.

«Сосьедад» провёл хорошую игру. Они играли смело, энергозатратно. Удача была на их стороне, а «Барселоне» не хватило Рафиньи. Но и без него она создала много моментов — были штанги, перекладины, вратарь невероятные спасения делал. Это футбол. Каталонцы должны были забивать больше одного гола», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.