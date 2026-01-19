«Это футбол». Эдуард Мор объяснил, почему «Барселона» проиграла «Реалу Сосьедад»
Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался по итогам матча 20-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад». Прошедшая на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне встреча завершилась поражением каталонцев со счётом 1:2.
Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Оярсабаль – 32' 1:1 Рашфорд – 70' 2:1 Гедеш – 71'
Удаления: Солер – 88' / нет
«Сосьедад» провёл хорошую игру. Они играли смело, энергозатратно. Удача была на их стороне, а «Барселоне» не хватило Рафиньи. Но и без него она создала много моментов — были штанги, перекладины, вратарь невероятные спасения делал. Это футбол. Каталонцы должны были забивать больше одного гола», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».
По состоянию на сегодняшний день «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.
