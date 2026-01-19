Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это футбол». Эдуард Мор объяснил, почему «Барселона» проиграла «Реалу Сосьедад»

«Это футбол». Эдуард Мор объяснил, почему «Барселона» проиграла «Реалу Сосьедад»
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался по итогам матча 20-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад». Прошедшая на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне встреча завершилась поражением каталонцев со счётом 1:2.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Оярсабаль – 32'     1:1 Рашфорд – 70'     2:1 Гедеш – 71'    
Удаления: Солер – 88' / нет

«Сосьедад» провёл хорошую игру. Они играли смело, энергозатратно. Удача была на их стороне, а «Барселоне» не хватило Рафиньи. Но и без него она создала много моментов — были штанги, перекладины, вратарь невероятные спасения делал. Это футбол. Каталонцы должны были забивать больше одного гола», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Материалы по теме
«Барса» на глазах у Карпина воевала с офсайдами. И внезапно проиграла — и им, и матч
«Барса» на глазах у Карпина воевала с офсайдами. И внезапно проиграла — и им, и матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android