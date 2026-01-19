Скидки
«Очень в себе уверен». Орлов высказался о новичке «Зенита» Дивееве

«Очень в себе уверен». Орлов высказался о новичке «Зенита» Дивееве
Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил новичка «Зенита» Игоря Дивеева, который перешёл в петербургскую команду из ПФК ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«Слушайте, ну вот у Федотова в ЦСКА Дивеев был номером один в обороне. Они заняли второе место и Кубок выиграли. Значит, Дивеев всё может, всё умеет. «Зениту» очень повезло с таким приобретением. Будет польза, полезность.

Игрокам «Зенита», даже Нино, не хватает уверенности. А Дивеев уверен, очень в себе уверен. Дай бог, чтобы он показал это и в Петербурге без мандража. Он лидером раздевалки был в ЦСКА, «Зениту» как раз такой и нужен. Был хороший пример — Дзюба. Он тоже был лидером раздевалки. Это очень важно», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

