«Крупнейший клуб Англии!» Каземиро заявил, что наслаждается игрой за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро заявил, что наслаждается игрой за «красных дьяволов». Он назвал «МЮ» крупнейшим клубом Англии и одним из величайших клубов в мире.

«Я действительно наслаждаюсь моментом. Я играю за «Манчестер Юнайтед» — крупнейший клуб Англии! Поэтому для меня это огромная гордость.

Я рад говорить об этом прямо. Раньше я играл за крупнейший клуб Испании — мадридский «Реал». Возможно, это два величайших клуба в истории мирового футбола!

Я наслаждаюсь этим и стараюсь передать это ощущение всем игрокам в раздевалке: важность игры за «Манчестер Юнайтед». Попасть сюда очень сложно», — цитирует Каземиро журналист Томас Аленкар в своих соцсетях.