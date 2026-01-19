Скидки
Главная Футбол Новости

«Крупнейший клуб Англии!» Каземиро заявил, что наслаждается игрой за «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро заявил, что наслаждается игрой за «красных дьяволов». Он назвал «МЮ» крупнейшим клубом Англии и одним из величайших клубов в мире.

«Я действительно наслаждаюсь моментом. Я играю за «Манчестер Юнайтед» — крупнейший клуб Англии! Поэтому для меня это огромная гордость.

Я рад говорить об этом прямо. Раньше я играл за крупнейший клуб Испании — мадридский «Реал». Возможно, это два величайших клуба в истории мирового футбола!

Я наслаждаюсь этим и стараюсь передать это ощущение всем игрокам в раздевалке: важность игры за «Манчестер Юнайтед». Попасть сюда очень сложно», — цитирует Каземиро журналист Томас Аленкар в своих соцсетях.

