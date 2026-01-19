Орлов: пусть Мостовой выучит хотя бы один финт, чтобы обыгрывать соперников

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о разнице европейского и российского футбола, упомянув при этом полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

— Как вам Суперкубок Испании? Очень много пластичных обводок, обыгрышей на скорости.

— Конечно, я об этом всё время говорю. Ну где наш Мостовой? Выучит пусть хоть один финт, чтобы обыгрывать так, как обыгрывает… Ну, не как Ямаль, конечно. Но обыграй хоть один раз соперника один в один! Сразу смотрим [европейский футбол] и думаем: а почему наши так не играют? Почему обводки нет?

Так вы посмотрите, против кого они играют [в Европе]. Там защитники какого класса! И на каком это уровне, как они аккуратно играют», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».