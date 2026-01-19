Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: пусть Мостовой выучит хотя бы один финт, чтобы обыгрывать соперников

Орлов: пусть Мостовой выучит хотя бы один финт, чтобы обыгрывать соперников
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о разнице европейского и российского футбола, упомянув при этом полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

— Как вам Суперкубок Испании? Очень много пластичных обводок, обыгрышей на скорости.
— Конечно, я об этом всё время говорю. Ну где наш Мостовой? Выучит пусть хоть один финт, чтобы обыгрывать так, как обыгрывает… Ну, не как Ямаль, конечно. Но обыграй хоть один раз соперника один в один! Сразу смотрим [европейский футбол] и думаем: а почему наши так не играют? Почему обводки нет?

Так вы посмотрите, против кого они играют [в Европе]. Там защитники какого класса! И на каком это уровне, как они аккуратно играют», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
«Очень в себе уверен». Орлов высказался о новичке «Зенита» Дивееве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android