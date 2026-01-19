Скидки
Садио Мане объяснил, почему вернул команду Сенегала на поле в финале Кубка Африки

Садио Мане объяснил, почему вернул команду Сенегала на поле в финале Кубка Африки
Комментарии

Нападающий сборной Сенегала и саудовского «Аль-Насра» Садио Мане высказался о произошедшем эпизоде в финале Кубка африканских наций с командой Марокко (1:0). После назначенного пенальти в ворота Сенегала главный тренер Пап Тиав увёл команду с поля, Мане вернул игроков.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

«Поскольку и рефери могут ошибаться, судить их несправедливо. И, самое главное, я сделал это для всех людей в мире, они хотели досмотреть игру», — приводит слова Мане The Touchline в социальной сети X.

Победу национальной команде Сенегала принёс гол Папа Гейе в дополнительное время. Сенегал во второй раз в истории стал победителем Кубка Африки.

