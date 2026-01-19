«Кэррик знает ДНК «Манчестер Юнайтед». Руни — о победе «дьяволов» над «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался по итогам матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Прошедшая в субботу встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 2:0.

«Думаю, они в принципе добились больших результатов, но сегодняшняя игра, на мой взгляд, была лучшей за долгое-долгое время для «Манчестер Юнайтед».

Если вы спросите, зачем «Ман Юнайтед» понадобился бывший игрок [в должности главного тренера], то ответ будет таким: Майкл Кэррик знает клуб, он знает ДНК футбольного клуба, и мы увидели всё это сегодня. Я считаю, что они были просто великолепны», — приводит слова Руни онлайн-издание Metro.