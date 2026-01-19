«На те же грабли». Юран подверг критике выбор нового тренера в «Спартак»

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран подверг критике выбор нового главного тренера в московский «Спартак». Красно-белые назначили испанского специалиста Хуана Карседо.

— В «Спартаке» ничего не поменяется. В клубе наступили на те же грабли, назначив Карседо главным тренером.

— Почему?

— Во‑первых, иностранные специалисты не понимают специфику зимних тренировочных сборов. Я уже приводил в пример слова немца Бернда Шустера, который, когда тренировал донецкий «Шахтёр», признался, что не знает, как готовить команду на протяжении двух месяцев. Во‑вторых, выиграть кипрскую лигу с «Пафосом» — это не показатель. В Россию уже один чемпион Кипра приехал — и что мы увидели? — приводит слова Юрана «РБ Спорт».