Орлов — о новом форварде для «Зенита»: деньги есть, надо искать, чтобы был не хуже Кордобы

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о поиске нового форварда для «Зенита». Накануне стало известно, что стан петербуржцев с большой долей вероятности покинет колумбиец Матео Кассьерра. До этого из команды уже ушёл аргентинец Лусиано Гонду. Таким образом, у «Зенита» остаётся лишь один центральный нападающий — это Александр Соболев.

— Кто может стать новым нападающим «Зенита»? Надо искать — деньги есть! Сейчас будут приобретать. Футбол — это бизнес. Нужно вкладывать очень хорошие инвестиции в игроков. Соболев и Кассьерра пока есть. Но нам же хочется, чтобы был не хуже Кордобы. Уровень должен быть, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

