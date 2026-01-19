Мурад Мусаев раскрыл, сколько трансферов должно быть у «Краснодара» в зимнее окно

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что «быки» совершат минимальное количество приобретений в зимнее трансферное окно — 2026. На перерыв «Краснодар» ушёл лидером турнирной таблицы Мир РПЛ. «Быки» — действующие чемпионы России.

— То, что сейчас будет ждать «Краснодар» в межсезонье, это чем-то отличается от того, что было год назад?

— Нет, я думаю, что ситуация похожая. И по турнирной таблице, и, наверное, по трансферам. Думаю, их будет минимальное количество. В плане сборов всё примерно то же самое. Мы участвуем в турнире, там будет три матча с нашими топовыми соперниками из России.

В принципе, всё то же самое. Отели те же, — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».