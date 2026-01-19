Садио Мане объявил, что больше не сыграет в матчах Кубка Африки

Нападающий сборной Сенегала и саудовского «Аль-Насра» Садио Мане объявил, что больше не сыграет в Кубке африканских наций. В финале завершившегося розыгрыша турнира сенегальцы обыграли Марокко (1:0). Мане стал двукратным обладателем Кубка Африки.

«К сожалению, это мой последний танец на Кубке африканских наций. Но я всегда буду 12-м игроком, который поддерживает Сенегал», — приводит слова Мане журналист Лоренц Кёхлер в социальной сети X.

Садио 33 года. Следующий розыгрыш Кубка африканских наций пройдёт в 2027 году. Широкую известность Мане принесли выступления за «Ливерпуль», в составе которого он становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.