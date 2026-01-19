Гасилин: селекция «Зенита» работает неплохо, а у «Спартака» вообще всё в трубу улетает

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин ответил на вопрос о селекционной работе сине-бело-голубых. Он считает, что селекция петербуржцев находится на неплохом уровне. В качестве противоположного примера для сравнения он привёл московский «Спартак».

«Изменит ли «Зенит» трансферную политику из-за истории с Жерсоном? А сколько раз клуб попадал с Малкомом или Клаудиньо, которых потом выгодно перепродали? С Халком? С Дугласом Сантосом, которого брали за копейки из Второй Бундеслиги, а теперь он капитан и один из лидеров команды, доросший до сборной Бразилии? Здесь неправильно так ставить вопрос. С Жерсоном просто не сложилось, такое в футболе бывает. В целом у «Зенита» селекционный отдел работает неплохо, если сравнивать с другими топ-клубами.

Возьмите «Спартак». Там же вообще всё в трубу улетает. Прошлой зимой они ошиблись на 50 миллионов. Купили Гарсию за 20 миллионов, добавьте агентские, зарплату. В итоге он ещё и убивает Угальде, который был лучшим бомбардиром лиги, а теперь от Гарсии хотят избавиться. Вот вам минус 50 миллионов. Плюс отступные за Станковича. И это не вина клуба, а вина конкретных людей, которые тянут за собой такие последствия», – приводит слова Гасилина Metaratings.