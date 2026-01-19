Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» объявил о переходе голкипера в «Торпедо»

«Рубин» объявил о переходе голкипера в «Торпедо»
Комментарии

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила о переходе вратаря Никиты Кореца в московское «Торпедо» на правах аренды до конца календарного 2026 года.

«Корец переходит в московское «Торпедо» на правах аренды до конца 2026 года. Никита Корец – воспитанник нашей академии. С 2022 года выступает в главной команде «Рубина», — сказано в сообщении пресс-службы «Рубина».

Никите Корецу 20 лет, нынешний сезон он начинал в костромском «Спартаке» и провёл за эту команду восемь матчей во всех турнирах, пропустив 10 мячей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 250 тыс.

Материалы по теме
Эксклюзив
В агентстве Даку отреагировали на информацию об интересе немецких клубов к игроку «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android