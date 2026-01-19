Валерий Карпин ответил, может ли он возглавить «Реал Сосьедад»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил, может ли он в будущем возглавить «Реал Сосьедад». Карпин выступал за сан-себастьянцев с 1994 по 1996 год, а также с 2002 по 2005 год. В составе команды он провёл 180 матчей и забил 36 мячей.

«Уже некоторое время меня спрашивают, не хотел бы я вернуться в Испанию, особенно в «Реал Сосьедад» или «Сельту». Я всегда отвечал «да», говорил, что дверь открыта.

Сейчас это невозможно, потому что у меня контракт со сборной России ещё на 2,5 года. Но после этого всё возможно. Кто знает», — приводит слова Карпина испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.