Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин ответил, может ли он возглавить «Реал Сосьедад»

Валерий Карпин ответил, может ли он возглавить «Реал Сосьедад»
Комментарии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил, может ли он в будущем возглавить «Реал Сосьедад». Карпин выступал за сан-себастьянцев с 1994 по 1996 год, а также с 2002 по 2005 год. В составе команды он провёл 180 матчей и забил 36 мячей.

«Уже некоторое время меня спрашивают, не хотел бы я вернуться в Испанию, особенно в «Реал Сосьедад» или «Сельту». Я всегда отвечал «да», говорил, что дверь открыта.

Сейчас это невозможно, потому что у меня контракт со сборной России ещё на 2,5 года. Но после этого всё возможно. Кто знает», — приводит слова Карпина испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Видео
Супруга Карпина показала атмосферу на матче «Реал Сосьедад» — «Барселона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android