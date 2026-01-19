«На цу-е-фа скидываются». Дзюба — о выборе тренера в «Спартаке»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о выборе главного тренера в «Спартаке». Ранее красно-белых возглавил Хуан Карлос Карседо, прежде работавший в «Пафосе». Дзюба — воспитанник академии «Спартака».

— Кто для тебя идеальный тренер для «Спартака»?

— Это уже опять разговоры… Есть там сколько-то руководителей у «Спартака». Мне кажется, они там уже на цу-е-фа скидываются, а кто побеждает — назначает тренера. Поэтому, думаю, если бы они что-то хотели, наверное, взяли бы другого тренера. Но, может, у Карседо и получится — мы же не знаем, — приводит слова Дзюбы Sport24.

Ранее главным тренером «Спартака» был Деян Станкович.