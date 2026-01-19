«Не могу сказать». Мусаев — о том, какие позиции хотел бы усилить «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не стал напрямую отвечать на вопрос, какие позиции чёрно-зелёные хотели бы усилить в рамках зимнего трансферного окна — 2026. На перерыв «Краснодар» ушёл лидером турнирной таблицы Мир РПЛ. «Быки» — действующие чемпионы России.

— Какие позиции хотел бы усилить «Краснодар» в этот раз трансферный?

— Не могу сказать позиции, потому что, если кто-то придёт, кто-то должен будет уйти. И если я сейчас назову позиции, это будет некрасиво по отношению к этому футболисту. То есть у нас там есть состав, 20 человек, и [при] любом трансфере на вход будет трансфер на выход.

— Вы говорите, что если кто-то придёт, то кто-то уйдёт. А расширение скамейки не планируется?

— Ну, я не хотел бы, чтобы у меня было 21-22 полевых футболиста. Потому что это вызывает определённый дискомфорт, когда кто-то стоит на бровке и не участвует там в игровых сериях.

— Сколько в идеале должно быть игроков в команде?

— 20. И чтобы молодые были рядом. Условно, на сборах мне нужно 20-22 человека, — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».