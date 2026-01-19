«Такое бывает?» Андрей Аршавин — о том, какой африканский игрок лучше, чем он

Заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин попробовал выбрать лучшего игрока Африки. В ходе беседы экс-футболиста «Арсенала» и «Зенита» попросили молчать, когда он услышит фамилию игрока, который был либо есть лучше, чем он.

— Молчите, пока не услышите африканского футболиста круче, чем Аршавин. Роже Милла.

— Сразу да.

— Молчим?

— Ну он в порядосе, на самом деле. Но трудно сравнивать, он играл, когда я на него ещё по телевизору смотрел. Давай посовременнее.

— Яя Туре.

— Лучше.

— Лучше? Мы сегодня вообще молчать будем?

— Нет. Ты называешь топовых [игроков] сразу!

— Рияд Марез.

— Тоже хороший, где-то наравне, я думаю.

— Эссьен.

— Блин, ну он тоже в порядосе. Ты одних топов бомбишь.

— Джей-Джей Окоча.

— Тоже мне нравился (улыбается).

— Кану.

— Тоже в порядке.

— У нас сегодня отмечается день скромности? Или что?

— А, нет. Знаешь, когда мы по Европе ездим, ты видел, что я говорю: «Все хуже». Одни африканцы лучше, чем я.

— Осимхен.

— Ну он ещё не доиграл. Но он тоже в порядосе.

— Хакими.

— Блин, и он на своей позиции неплох (улыбается). Не, ну реально! Одни крутяшки.

— Садио Мане.

— Думаю, когда он закончит карьеру, будет считаться более сильным, чем я.

— Веа.

— В порядосе, ты чего.

— Салах.

— Да.

— Дрогба.

— Ты меня троллишь, что ли?

— Самюэль Это’О.

— Конечно. Это же мои кумиры барселоновские.

— И что делать?

— Ни одного африканского [игрока] хуже, чем я? Такое бывает (смеётся)? Ну, это хороший подбор, — сказал Аршавин в новом выпуске Fontour на канале Fonbet.