Орлов высказался о российских центральных защитниках в «Зените», которые были до Дивеева

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов, высказался о российских центральных защитниках в «Зените», которые выступали за клуб в последние годы до подписания Игоря Дивеева из московского ПФК ЦСКА.

«Чистяков так и не стал игроком основного состава, к сожалению. А Новосельцев… Мне вообще был непонятен этот футболист. Везде с такими ошибками играл всегда...» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» в таблице составляет всего одно очко.