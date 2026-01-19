Скидки
Родри прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался по итогам матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Прошедшая в субботу встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65'     2:0 Доргу – 76'    

«Трудный день, но, конечно, мы старались. Иногда соперник бывает сильнее; сегодня у них было больше энергии, больше сил, больше желания победить, чем у нас, хотя мы не потеряли лицо. Но в конце концов они поймали нас на контратаках и забили два гола.

Моё самочувствие? Да, я готов выходить на поле в каждом матче. С каждым днём я чувствую себя всё лучше, так что да, я счастлив и хочу помочь команде во всех аспектах...» — сказал Родри в послематчевом интервью.

