Юмтити: Френки де Йонг — один из лучших футболистов, он умеет на поле абсолютно всё

Бывший защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити высказался о бывшем одноклубнике — нидерландском полузащитнике Френки де Йонге.

«Френки де Йонг умеет на поле абсолютно всё. Он заслуживает только похвалы. Его можно поставить в опорную зону, прямо над защитниками. Можно использовать как «восьмёрку». Когда играешь против него на тренировке, говоришь себе: «Вау!»

Для меня он один из лучших футболистов. Он игрок, который никогда не теряется и не прячется. Именно это мне в нём и нравилось: даже в трудные моменты он всегда был готов принять мяч и создать момент. Он один из лучших полузащитников, с которыми мне когда-либо доводилось играть», — цитирует Юмтити Eurofoot со ссылкой на прямой эфир DAZN.

