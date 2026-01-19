Кейн рассказал, какой менталитет выстроил в «Баварии» Компани

Форвард «Баварии» Гарри Кейн рассказал о менталитете, который привнёс в мюнхенскую команду главный тренер Венсан Компани.

«Я помню свой первый телефонный разговор с Компани, когда он возглавил «Баварию». Уже тогда он сказал мне, что мы будем беспощадны ко всем нашим соперникам. Это тот менталитет, который тренер привнёс сюда. С самого первого момента он сказал: если мы ведем в счёте в один гол, мы будем стремиться забить второй. А если мы ведем в счёте в три гола, мы будем стремиться забить четвёртый. Это наш менталитет. Это видно даже по тому, как мы тренируемся. Даже на тренировках у нас настоящая борьба и конкуренция – и мы переносим это на поле во время игр», — приводит слова Кейна Bild.