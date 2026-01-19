Сильянов: никогда не говорил, что не перейду в «Спартак»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов ответил на вопрос об интересе со стороны других клубов РПЛ. По словам футболиста, он никогда не скажет, что никогда не перейдёт в какую-то из команд. Сильянов считает, что в жизни и в футболе может случиться всё что угодно.

— История, которая обсуждалась в конце 2025-го года, — якобы есть интерес «Зенита». Что думаете по этому поводу?

— Вообще ничего. В какие-то моменты читаю в соцсетях про интерес ко мне, но сам про этот интерес не знаю. Потом смотрю, выкладывают цитаты — Сильянов никогда не перейдет в «Спартак», а я такого не говорил никогда.

— Конкретизируем — вы никогда не скажете, что в какую-то команду не перейдёте?

— Да. Потому что в жизни может быть всё. Ты не знаешь, что случится завтра. Может, в какой-то момент скажут — ты не нужен. И что потом? — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».