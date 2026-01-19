Мусаев рассказал, каких игроков хотел бы видеть в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что в случае каких-либо трансферов в зимнее окно он хотел бы заручиться услугами футболистов, которые способны усилить «быков».

— Мне кажется, есть разница по сравнению с прошлым сезоном, когда вы говорили, что ждёте пару трансферов, а сейчас… Как будто обойма вас устраивает.

— Всё, что мы ждали год назад, пришло летом. Все трансферы. Поэтому сейчас, в принципе, мы укомплектованы.

— Ну не бывает же так. Не бывает, чтоб тренер был прям доволен и счастлив, такой мир розовых пони. Что все трансферы попали.

— Не, сейчас мы говорим о количестве игроков. А по трансферам, я бы хотел, чтобы один-два трансфера произошли. Но это должны быть игроки, которые бы нас усилили. В идеале. На перспективу если, то чтобы на лето были основными, — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».