«Все ждут Старика Хоттабыча». Ловчев обозначил главную проблему российского футбола

Комментарии

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев обозначил главную проблему российского футбола. Эксперт считает, что она заключается в чрезмерной текучке кадров. Многие клубы хотят находить специалистов, которые решат все проблемы за несколько месяцев.

«Главная проблема российского футбола — в текучке кадров. Игроки и тренеры должны получать больше времени. Руководству нужно давать шанс специалистам, а они все ждут Старика Хоттабыча, который за два месяца что-то сделает.

Великий Бесков когда-то сказал, что ему нужно полгода на создание команды. У нас через 3-4 игры прощаются с тренерами. Значит, вам нужен был волшебник. С игроками та же история. Если увидел зёрнышко в игроке, ему надо доверять», — приводит слова Ловчева Metaratings.

