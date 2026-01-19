Скидки
Африканская конфедерация футбола выступила с заявлением по скандалу в финале Кубка Африки

Комментарии

Африканская конфедерация футбола выступила с официальным заявлением по скандалу в финале Кубка африканских наций. В матче за трофей сошлись Сенегал и Марокко. Основное время завершилось со счётом 0:0. В овертаймах судья не засчитал гол Сенегала, а потом назначил в его ворота пенальти. Тренерский штаб сенегальцев увёл команду с поля в знак протеста. Однако потом Сенегал вернулся на поле, Марокко не реализовало пенальти, и сенегальцы вырвали победу — 1:0.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

«Африканская футбольная конфедерация осуждает неприемлемое поведение некоторых игроков и официальных лиц во время финала Кубка африканских наций между Марокко и Сенегалом, состоявшегося вчера вечером в Рабате.

Организация решительно осуждает любое неподобающее поведение во время матчей, особенно направленное против судейской бригады или организаторов матчей. Конфедерация просматривает все видеозаписи и передаст дело в компетентные органы для принятия соответствующих мер в отношении виновных», — сказано в заявлении организации.

