Ренато Гойкович: за последние годы все в мире забыли про российский футбол

Защитник «Сараево» Ренато Гойкович высказал мнение, что за последние годы все в мире забыли про российский футбол. Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.

«В «Спартаке» нужен результат. Если он есть, у тебя всё хорошо, если нет, тогда всё плохо. Станкович в первый сезон занял только четвёртое место, а в «Спартаке» всегда нужно бороться только за чемпионство. Как на это отреагировали в Боснии? В Боснии не следят за чемпионатом России, потому что клубы не играют в еврокубках. Раньше люди в мире больше знали про российские команды, а за последние 3-4 года все просто забыли про российский футбол, если честно», — приводит слова Гойковича интернет-портал «РБ Спорт».