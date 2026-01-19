Эдуард Мор назвал явного фаворита итальянской Серии А

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что миланский «Интер» является явным фаворитом текущего розыгрыша Серии А. После 21 тура «Интер», набрав 49 очков, занимает первое место в турнирной таблице. У расположившегося на второй строчке «Милана» на три очка меньше.

«Интер» — явный фаворит чемпионата Италии. Для «Милана» второе место станет хорошим результатом. Но «Наполи» их опередит, а если у неаполитанцев выздоровеют лидеры, то и за чемпионство они будут бороться», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Действующий победитель Серии А — «Наполи». По состоянию на сегодняшний день неаполитанцы занимают третье место в турнирной таблице.