Сильянов рассказал, с каких фланговых защитников берёт пример

Сильянов рассказал, с каких фланговых защитников берёт пример
Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов рассказал, с каких фланговых защитников в российском и мировом футболе берёт пример. Он выделил Альфонсо Дэвиса из «Баварии», а также двух российских экс-футболистов — Марио Фернандеса и Юрия Жиркова.

— Кто из мирового футбола для вас образец игры крайнего защитника?
— Альфонсо Дэвис. Он, правда, давно не играл из-за травмы. Он и в атаке хорош, и о обороне добегал.

— А из РПЛ?
— Марио Фернандес. Я с ним в ЦСКА пересёкся. Если из левых защитников — Юрий Жирков, — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сильянов сыграл за «Локо» 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

