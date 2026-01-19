Сильянов рассказал, с каких фланговых защитников берёт пример

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов рассказал, с каких фланговых защитников в российском и мировом футболе берёт пример. Он выделил Альфонсо Дэвиса из «Баварии», а также двух российских экс-футболистов — Марио Фернандеса и Юрия Жиркова.

— Кто из мирового футбола для вас образец игры крайнего защитника?

— Альфонсо Дэвис. Он, правда, давно не играл из-за травмы. Он и в атаке хорош, и о обороне добегал.

— А из РПЛ?

— Марио Фернандес. Я с ним в ЦСКА пересёкся. Если из левых защитников — Юрий Жирков, — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сильянов сыграл за «Локо» 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.