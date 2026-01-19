Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: если «Зенит» останется с одним Соболевым в атаке, это будет большой проблемой

Канищев: если «Зенит» останется с одним Соболевым в атаке, это будет большой проблемой
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об атакующей линии сине-бело-голубых. Ранее «Зенит» покинул нападающий Лусиано Гонду, который присоединился к ЦСКА. Следом появилась информация, что из санкт-петербургского клуба может уйти Матео Кассьерра.

«Уход Кассьерры — действительно проблема для «Зенита». Но, видимо, есть что-то, что мы не знаем. Может быть, есть договорённости с каким-то другим нападающим, но они ещё не оформлены. Потому что оставаться с одним Соболевым в атаке — большая проблема.

Конечно, Соболев будет стараться стать одним из основных нападающих. Но проблема в том, что он может оказаться не в состоянии для решения такого вопроса. Я не думаю, что у «Зенита» нет запасного варианта. Так быть не должно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Как будто на «вы» с мячом обращаюсь». Глушенков — о первоначальном этапе сборов «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android