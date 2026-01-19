Мусаев заявил, что «Краснодар» рассматривает возможность приобретения российских игроков

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что чёрно-зелёные рассматривают возможность приобретения российских футболистов. При этом Мусаев отметил, что рынок российских игроков чрезмерно перегрет.

— Мурад, скажи, сейчас все вот в панике из-за надвигающегося лимита. Россияне. Рассматриваются какие-то россияне? Без фамилий, просто.

— Да. Рассматриваются. Но рынок российский перегрет.

— Ну это мягко сказано… Мы послушали, какие цены бывают за переход российских футболистов.

— Да, мне тоже рассказали, какой порядок цен. Ну, это будет сложно сделать.

— Этот порядок цен изменился? Уже?

— Сейчас, который есть, я знаю, какие футболисты русские есть и [кого] можно взять, сколько они стоят. Конечно, это перегрето всё, — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».