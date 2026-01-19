Скидки
«Сильнее Боселли в РПЛ только Луис Энрике». Шнапцев рассказал, чем Хуан лучше Кордобы

Комментарии

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев рассказал, чем форвард нижегородцев Хуан Боселли сильнее бомбардира «Краснодара» Джона Кордобы. Ранее СМИ сватали уругвайца в стан «быков». По мнению Шнапцева, сильнее Боселли в Мир РПЛ есть лишь один футболист — Луис Энрике из «Зенита».

— «Краснодар» интересуется Боселли. Нет опасений, что можете потерять своего лучшего бомбардира?
— Если он уйдёт, команда потеряет в качестве в атаке, но все за Хуана будут только рады. Он заслужил как минимум топ-клуб РПЛ. Потянет ли он уровень «Краснодара»? Это будет зависеть от него. Если будет относиться на сто процентов серьёзно, мастерства у него точно хватит.

— С Кордобой ему по силам соперничать?
— Боселли не только центральный нападающий. Это просто в нашем клубе так получилось, что его использовали на этой позиции. Но в целом он может сыграть десятку, вингера справа или слева.

— Есть то, в чём Боселли сильнее Кордобы?
— В дриблинге. Левая нога у него точно лучше. Он стандарты исполняет. Это немного разного плана футболисты. Хуан может сыграть на любой позиции в атаке.

— Боселли входит в топ-5 легионеров в РПЛ, как думаете?
— Да. Я бы выше поставил только Луиса Энрике из «Зенита». Он меня впечатлил. Человек всё может на поле: отдать, забить, подать, ударить. Скорость хорошая. Всё при нём есть. Это единственный футболист в нашей лиге, кто всё может сделать на поле, — приводит слова Шнапцева «Евро-Футбол.Ру».

