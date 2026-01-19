«Сильнее Боселли в РПЛ только Луис Энрике». Шнапцев рассказал, чем Хуан лучше Кордобы

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев рассказал, чем форвард нижегородцев Хуан Боселли сильнее бомбардира «Краснодара» Джона Кордобы. Ранее СМИ сватали уругвайца в стан «быков». По мнению Шнапцева, сильнее Боселли в Мир РПЛ есть лишь один футболист — Луис Энрике из «Зенита».

— «Краснодар» интересуется Боселли. Нет опасений, что можете потерять своего лучшего бомбардира?

— Если он уйдёт, команда потеряет в качестве в атаке, но все за Хуана будут только рады. Он заслужил как минимум топ-клуб РПЛ. Потянет ли он уровень «Краснодара»? Это будет зависеть от него. Если будет относиться на сто процентов серьёзно, мастерства у него точно хватит.

— С Кордобой ему по силам соперничать?

— Боселли не только центральный нападающий. Это просто в нашем клубе так получилось, что его использовали на этой позиции. Но в целом он может сыграть десятку, вингера справа или слева.

— Есть то, в чём Боселли сильнее Кордобы?

— В дриблинге. Левая нога у него точно лучше. Он стандарты исполняет. Это немного разного плана футболисты. Хуан может сыграть на любой позиции в атаке.

— Боселли входит в топ-5 легионеров в РПЛ, как думаете?

— Да. Я бы выше поставил только Луиса Энрике из «Зенита». Он меня впечатлил. Человек всё может на поле: отдать, забить, подать, ударить. Скорость хорошая. Всё при нём есть. Это единственный футболист в нашей лиге, кто всё может сделать на поле, — приводит слова Шнапцева «Евро-Футбол.Ру».