Канищев: Маркиньосу надо оставаться в «Спартаке» — так будет лучше для его развития

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал информацию о возможном переходе вингера московского «Спартака» Маркиньоса в сербскую «Црвену Звезду».

«Конечно, Маркиньосу было бы лучше для своего развития остаться в «Спартаке». Потому что наш чемпионат точно сильнее чемпионата Сербии, где сейчас работает Станкович», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее появилась информация, что «Црвена Звезда», которую возглавляет экс-тренер «Спартака» Деян Станкович, предложила красно-белым € 5 млн с учётом бонусов за трансфер Маркиньоса, а также процент с будущей продажи 26-летнего футболиста.