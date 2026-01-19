Скидки
Канищев: Маркиньосу надо оставаться в «Спартаке» — так будет лучше для его развития

Канищев: Маркиньосу надо оставаться в «Спартаке» — так будет лучше для его развития
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал информацию о возможном переходе вингера московского «Спартака» Маркиньоса в сербскую «Црвену Звезду».

«Конечно, Маркиньосу было бы лучше для своего развития остаться в «Спартаке». Потому что наш чемпионат точно сильнее чемпионата Сербии, где сейчас работает Станкович», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее появилась информация, что «Црвена Звезда», которую возглавляет экс-тренер «Спартака» Деян Станкович, предложила красно-белым € 5 млн с учётом бонусов за трансфер Маркиньоса, а также процент с будущей продажи 26-летнего футболиста.

