Оставшиеся матчи тура испанских Ла Лиги и Сегунды начнутся с минуты молчания

Комментарии

Пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сообщила в социальной сети X, что оставшиеся матчи текущих туров высшего и второго по силе дивизионов испанского футбола начнутся с минуты молчания в связи с крушением скоростных поездов в Андалусии. В результате аварии, произошедшей накануне, погибли как минимум 39 человек.

«RFEF, Ла Лига и клубы договорились почтить минутой молчания память погибших в железнодорожной катастрофе на оставшихся матчах тура в первом и втором дивизионах», — сказано в сообщении пресс-службы Королевской испанской футбольной федерации.

20-й тур Ла Лиги завершится матчем «Эльче» — «Севилья», он пройдёт сегодня, 19 января. 22-й тур Сегунды также завершится в понедельник матчем «Гранада» — «Эйбар».

