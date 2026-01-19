Мбаппе заступился за Винисиуса перед фанатами «Реала»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе публично заступился за своего одноклубника Винисиуса Жуниора после матча с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги, в котором болельщики «сливочных» освистывали бразильского вингера при каждом касании мяча.

«Винисиуса освистали свои же фанаты? Это не его вина. Он фантастический игрок. Он невероятный парень, мне повезло знать его, и я очень его люблю. Мы в команде должны лучше его защищать, чтобы он не был один против всех. Он не один в «Реале», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее СМИ сообщали, что Винисиус хочет покинуть «Реал» на фоне такого отношения со стороны болельщиков «Королевского клуба».