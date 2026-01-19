Мбаппе призвал фанатов «Реала» освистывать всю команду, а не кого-то отдельно

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о свисте фанатов мадридского клуба в адрес игроков. Ранее болельщики освистали Винисиуса Жуниора во время матча с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги. Мбаппе призвал фанатов освистывать не кого-то одного, а всю команду.

«Я понимаю болельщиков, которые хотели нас освистывать. Мы явно делаем что-то не так. Но мне кое-что не понравилось… Если уж они собираются нас освистывать, то стоит освистывать всю команду. Не следует выделять одного игрока. Мы плохо играем как команда», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

Ранее СМИ сообщали, что Винисиус хочет покинуть «Реал» на фоне такого отношения со стороны болельщиков «Королевского клуба».