«Спартак» объявил о подписании Киры Петуховой
Поделиться
Московский «Спартак» объявил о переходе футболистки Киры Петуховой в свою женскую команду. 19-летняя нападающая перешла в структуру красно-белых из ЖФК «Чертаново».
В 2025 году Петухова провела за «Чертаново» 24 матча, в которых отметилась 11 забитыми мячами. Всего же за молодёжную и основную команды «Чертаново» футболистка сыграла 113 матчей, забила 36 голов и отдала пять результативных передач.
Напомним, ЖФК «Спартак» оформил первое в истории чемпионство по итогам 2025 года. Красно-белые смогли не проиграть ни одного матча в 24 встречах женского чемпионата России по футболу, который называется Суперлига.
Комментарии
- 19 января 2026
-
17:23
-
17:23
-
17:10
-
17:05
-
16:53
-
16:46
-
16:42
-
16:42
-
16:29
-
16:28
-
16:21
-
16:14
-
16:11
-
16:08
-
16:01
-
15:59
-
15:51
-
15:49
-
15:37
-
15:28
-
15:22
-
15:21
-
15:10
-
14:59
-
14:57
-
14:50
-
14:49
-
14:46
-
14:34
-
14:26
-
14:16
-
14:05
-
14:02
-
13:49
-
13:45