«Спартак» объявил о подписании Киры Петуховой

Московский «Спартак» объявил о переходе футболистки Киры Петуховой в свою женскую команду. 19-летняя нападающая перешла в структуру красно-белых из ЖФК «Чертаново».

В 2025 году Петухова провела за «Чертаново» 24 матча, в которых отметилась 11 забитыми мячами. Всего же за молодёжную и основную команды «Чертаново» футболистка сыграла 113 матчей, забила 36 голов и отдала пять результативных передач.

Напомним, ЖФК «Спартак» оформил первое в истории чемпионство по итогам 2025 года. Красно-белые смогли не проиграть ни одного матча в 24 встречах женского чемпионата России по футболу, который называется Суперлига.