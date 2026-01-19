Скидки
Мурад Мусаев рассказал, как изменение лимита повлияет на «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как грядущее изменение лимита на легионеров в клубах Мир РПЛ повлияет на чёрно-зелёных. Сейчас команды-участники высшего российского дивизиона могут заявлять 13 легионеров и выпускать на поле одновременно восемь из них.

— Насколько изменение лимита, его ужесточение является проблемой для «Краснодара»?
— Лимит — это данность, которую мы должны учитывать. И он же будет со следующего сезона. Мы можем ещё какие-то определённые шаги сделать. Поэтому… Не знаю, будем находить решение.

Думаю, решим этот вопрос и всё будет хорошо с начала следующего сезона, — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

