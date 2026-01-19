Скидки
Капитан «Балтики»: Саусь 100% сможет заиграть в Европе

Комментарии

Капитан «Балтики» Андрей Мендель оценил перспективы своего одноклубника Владислава Сауся, которого СМИ связывали с ПФК ЦСКА.

«Может ли Саусь в будущем заиграть в Европе? 100% может. И заиграет, если будет возможность поехать. У него есть всё для этого, все необходимые качества на своей позиции. Я в него верю», — приводит слова Менделя интернет-портал «РБ Спорт».

Саусю 22 года, за «Балтику» он выступает с лета 2024-го. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи. «Балтика» ушла на зимний перерыв Мир РПЛ на пятом месте в турнирной таблице.

