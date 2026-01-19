Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа: если «Реалу» нужны хоть какие-то шансы на победу, Винисиус должен быть на поле

Арбелоа: если «Реалу» нужны хоть какие-то шансы на победу, Винисиус должен быть на поле
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о крайнем нападающем своей команды Винисиусе Жуниоре. В матче 20-го тура Ла Лиги с «Леванте» (2:0) болельщики мадридцев освистывали каждое действие бразильского вингера.

«Посадить его на скамейку? Не знаю, что это даст. Он будет на поле, пока будет в форме и будет показывать тот уровень игры, который демонстрирует сейчас. Он фантастический, исключительный футболист.

Как тренеру «Реала», если я хочу иметь хоть какие-то шансы на победу, он мне нужен. Мне нужен Винисиус на поле», — приводит слова Арбелоа известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Фабрицио Романо высказался о положении Арбелоа в «Реале» после протеста болельщиков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android