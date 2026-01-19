Арбелоа: если «Реалу» нужны хоть какие-то шансы на победу, Винисиус должен быть на поле

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о крайнем нападающем своей команды Винисиусе Жуниоре. В матче 20-го тура Ла Лиги с «Леванте» (2:0) болельщики мадридцев освистывали каждое действие бразильского вингера.

«Посадить его на скамейку? Не знаю, что это даст. Он будет на поле, пока будет в форме и будет показывать тот уровень игры, который демонстрирует сейчас. Он фантастический, исключительный футболист.

Как тренеру «Реала», если я хочу иметь хоть какие-то шансы на победу, он мне нужен. Мне нужен Винисиус на поле», — приводит слова Арбелоа известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.