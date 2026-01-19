Скидки
Главная Футбол Новости

«Он подарил нам две волшебные Лиги чемпионов». Альваро Арбелоа — о Винисиусе

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на свист болельщиков «сливочных» в матче 20-го тура Ла Лиги с «Леванте» (2:0) в адрес крайнего нападающего Винисиуса.

«Вини хочет получить, и я надеюсь, что он получит, поддержку «Бернабеу». Как и все остальные игроки. Вини пишет свою историю уже много лет. Он подарил нам два волшебных титула Лиги чемпионов. И ему нужна поддержка «Бернабеу», чтобы показать себя с лучшей стороны.

У него огромное сердце, и он очень эмоционален. Как тренер я хотел бы видеть поддержку «Бернабеу» для Винисиуса и всех игроков команды», — приводит слова Арбелоа известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Комментарии
