Мбаппе поделился мнением о Хаби Алонсо, которого недавно уволили из «Реала»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о тренере Хаби Алонсо, которого недавно уволили из «Королевского клуба».

«У нас не было никаких проблем с Хаби Алонсо. Мнение, что Хаби не добился успеха, — неправда. Он ушёл до того, как мы могли бы завоевать титулы. По факту с ним мы проиграли только Суперкубок. Хаби, на мой взгляд, фантастический тренер», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

На данный момент «Реал» возглавляет Альваро Арбелоа. Команда занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 48 очков. Мадридцы отстают от лидирующей «Барселоны» на одно очко.

