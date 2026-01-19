Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе отреагировал на свист фанатов «Реала» в адрес Беллингема

Мбаппе отреагировал на свист фанатов «Реала» в адрес Беллингема
Комментарии

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на свист болельщиков мадридского клуба в адрес Джуда Беллингема после матча с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги, в котором фанаты «сливочных» освистывали британского хавбека, когда до него доходил мяч.

«Болельщики освистывали Беллингема? Никто не сомневается в его мастерстве. Когда он в форме, он один из лучших в мире. Свист [болельщиков] — это тяжело для всех. Мы можем смириться с тем, что фанаты недовольны. Но они должны освистывать всех, дело не в Джуде или каком-то другом одном футболисте», — приводит слова Килиана Мбаппе журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

Материалы по теме
Мбаппе заступился за Винисиуса перед фанатами «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android