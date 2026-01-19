Мбаппе отреагировал на свист фанатов «Реала» в адрес Беллингема

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на свист болельщиков мадридского клуба в адрес Джуда Беллингема после матча с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги, в котором фанаты «сливочных» освистывали британского хавбека, когда до него доходил мяч.

«Болельщики освистывали Беллингема? Никто не сомневается в его мастерстве. Когда он в форме, он один из лучших в мире. Свист [болельщиков] — это тяжело для всех. Мы можем смириться с тем, что фанаты недовольны. Но они должны освистывать всех, дело не в Джуде или каком-то другом одном футболисте», — приводит слова Килиана Мбаппе журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.