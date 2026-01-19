Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Победивший «Реал» «Альбасете» сыграет с «Барселоной» в 1/4 финала Кубка Испании

Победивший «Реал» «Альбасете» сыграет с «Барселоной» в 1/4 финала Кубка Испании
Комментарии

Сегодня, 19 января, состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка Испании сезона-2025/2026. Соперником каталонской «Барселоны» стал «Альбасете», обыгравший в 1/8 финала мадридский «Реал».

Итоги жеребьёвки пар 1/4 финала Кубка Испании:

«Альбасете» — «Барселона»;
«Алавес» — «Реал Сосьедад»;
«Валенсия» — «Атлетик» Бильбао;
«Бетис» — «Атлетико» Мадрид.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В прошлогоднем финале сине-гранатовые одолели мадридский «Реал». Каталонцы также являются самой командой, которая брала Кубок Испании чаще других. На счету «Барселоны» 32 победы в этом турнире.

Материалы по теме
Фанаты «Реала» взбунтовались — Винисиуса даже довели до слёз. Но Мбаппе всё исправил
Фанаты «Реала» взбунтовались — Винисиуса даже довели до слёз. Но Мбаппе всё исправил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android