Победивший «Реал» «Альбасете» сыграет с «Барселоной» в 1/4 финала Кубка Испании

Сегодня, 19 января, состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка Испании сезона-2025/2026. Соперником каталонской «Барселоны» стал «Альбасете», обыгравший в 1/8 финала мадридский «Реал».

Итоги жеребьёвки пар 1/4 финала Кубка Испании:

«Альбасете» — «Барселона»;

«Алавес» — «Реал Сосьедад»;

«Валенсия» — «Атлетик» Бильбао;

«Бетис» — «Атлетико» Мадрид.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В прошлогоднем финале сине-гранатовые одолели мадридский «Реал». Каталонцы также являются самой командой, которая брала Кубок Испании чаще других. На счету «Барселоны» 32 победы в этом турнире.