Комбаров — об уровне РПЛ: за нашими молодыми футболистами следит пол-Европы

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне главный тренер «Чайки» Дмитрий Комбаров оценил текущий уровень Мир Российской Премьер-Лиги. По словам Комбарова, за молодыми российскими футболистами следят многие европейские клубы, а это значит, что уровень РПЛ хороший.

«Чтобы понять уровень нашего футбола и просел ли он, нам надо вернуться в еврокубки. Только через такие игры можно делать выводы, но хочется отметить наших молодых игроков, которые, по Transfermarkt, стоят € 20-25 млн.

А за ними ещё следит пол-Европы. Вот это говорит о том, что уровень у нас хороший», — приводит слова Комбарова Legalbet.