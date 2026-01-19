Скидки
Игорь Дивеев объяснил, почему перешёл в «Зенит»

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, почему согласился на предложение санкт-петербургского клуба. Игроком сине-бело-голубых Дивеев стал в это трансферное окно, ранее он выступал за московский ЦСКА.

— Если говорить о принятии решения по поводу подписания контракта с «Зенитом» — как это было?
— Это происходило постепенно. Сначала был интерес со стороны «Зенита», о котором мне сказал мой агент. Обсудили этот момент с ним и семьёй. Взвесили все за и против, в итоге приняли решение.

— Когда узнали об интересе со стороны «Зенита»?
— Примерно в середине ноября.

— Что было на чашах весов?
— Хотелось нового вызова. Плюс конкуренция в «Зените» очень высокая, значит, будет что доказывать, — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

