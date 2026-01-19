Скидки
Юрген Клопп: узнал, что среди тренеров меня зовут могильщиком

Комментарии

Глава футбольного направления в компании Red Bull Юрген Клопп рассказал, что недавно узнал о своём прозвище среди тренеров. Ранее Клопп возглавлял «Ливерпуль» и дортмундскую Боруссию.

«Когда я приступил к этой работе, никто толком не представлял, как всё будет выглядеть. И я тоже. Меня зовут Юрген Клопп, но, честно говоря, я понятия не имел, что конкретно буду делать. Я почти уверен, что многие думали: он хочет расслабиться, больше не тренировать, немного попутешествовать — что-то в этом роде, — однако я достаточно хорошо себя знаю, чтобы понимать, что я не был бы счастлив при такой жизни.

Недавно я услышал, что меня называют Totengraeber — могильщиком — среди тренеров, но это последнее, кем бы мне хотелось быть. Моя роль — консультативная, однако с полномочиями. Я ведь не из тех, кто стреляет издалека. Это значит, что я прислушиваюсь к людям в клубах и во многом полагаюсь на них. В одних ситуациях я успокаиваю, а в других — принимаю решения», — приводит слова Клоппа The Athletic.

