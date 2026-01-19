Мусаев — о симуляциях Кордобы: а почему вы не говорите о Мойзесе? Это война

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал обвинения в симуляциях в адрес нападающего «быков» Джона Кордобы. В матче 18-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (3:2) колумбиец забил гол.

— Игра с ЦСКА была хорошей, украшение всего чемпионата. Все зацепились, что… Да и та игра хорошей была, в Москве. Если бы не удаление. Там судья не справился. Там не нужно было удалять Кордобу. И там чуть-чуть Мойзес подрисовал, когда… Ну он его вообще не трогал, по руке провёл. Мойзес упал и начал кататься.

— Ну, Мурад Олегович, при всём уважении, две симуляции Кордобы в первом тайме… Это...

— А почему вы не говорите про Мойзеса, когда он симулировал и когда удалили Джона?

— Когда Кордоба ложится на газон и открывает вот так глаза...

— Он лежал, и по нему мячом ударили.

— Я согласен, что Кордобу можно было не удалять...

— Просто это война. Если игрок соперника подрисовывает и Джона удаляют, что, Джону смотреть и говорить: «Окей, я буду стоять, бейте меня»? Это латиноамериканские футболисты, два настоящих атлета, воина. Ну вот так было. В первом матче Мойзес победил, во втором — Джон, — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».